Yritysjohtaja, tarjoilija, ministeri, kuntosalityöntekijä... 8 suomalaista kertoo ulkonäköpaineistaan: ”Välillä tulee paineita siitä, kun kaikki muut töissä ovat todella timmejä”

Kotimaa

Yritysjohtaja, tarjoilija, ministeri, kuntosalityöntekijä... 8 suomalaista kertoo ulkonäköpaineistaan: ”Välill





Essi, 26









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Julia, 25









Saara Leskinen, 26









Joonas, 29





Maria Ohisalo, 34









Ramona, 28









Raija, 27









Ninni Arion, 41