Postinjakaja Pekka oli kierroksella kun ongelmat alkoivat – kertoo, kuinka jakajat päättivät selättää kimurantin tilanteen kiertotietä

Kotimaa

Postinjakaja Pekka oli kierroksella kun ongelmat alkoivat – kertoo, kuinka jakajat päättivät selättää kimurant

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Postia jakava Pekka joutui yöllä turvautumaan ulkomuistiin lehtiä jakaessaan. Postia vaivasivat tietoliikenneongelmat. Postin jakajilta saivat päivitetyt jakolistat saamatta.– Emme saaneet sunnuntain lisäyksiä emmekä mitään muutakaan.Pekka kertoo, että postinjakajat saavat yleensä viestin puolen yön jälkeen, milloin lehti on valmis. Viime yönä viestiä ei tullut.– Työkaveri soitti ja kysyi, saatko päivitettyä jakolistaa.Pekka oli siinä vaiheessa jo lähtenyt postille hakemaan lehtiä.Pekka kertoo, että jakajat kun avaavat puhelimen, he kirjautuvat postin palveluun omilla tunnuksilla. Pekka yritti päivittää jakolistaa, mutta sai vastaukseksi, ettei listaa voi jakaa.– Kun painoin, että päivitä, sitä ei tullut. En päässyt koko jakolistaan omilla tunnuksilla. Se huusi sim-korttiongelmaa, oli rekisteröintiongelmaa ja vaikka mitä ongelmaa.Jakajat päättivät käyttää kiertotietä. He saivat lauantain listan.Jakajat päättivät keskenään jakaa postia yöllä vanhan listan mukaan.– Yksi lenkki jouduttiin tekemään urakalla. Se tehtiin ulkomuistista.Pekka kertoo, että yön aikana vakituiset jakajat alkoivat soitella toisilleen.Pekalle jäi kierrokselta yksi ylimääräinen Hesari. Hän soitteli muille, keneltä lehti mahtaa puuttua.– Kävimme keskenään läpi, että sille meni. Sitten ehdotin yhtä nimeä ja sanottiin, että sen tilaus on peruttu. Sitten kaveri sanoi, että hei, sille menee muuten sunnuntain Hesari.Kaverituen ansiosta Pekalta ei jäänyt kierroksen jäljiltä yhtään ylimääräistä lehteä.Pekka kertoo, että sunnuntain vastaisena yönä suurin ongelma oli Hesari. On paljon viikonlopputilaajia. Joillekin lehti menee perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Sitten on pelkkiä sunnuntain Hesarin tilaajia.– Tämä oli se ongelma. Muistetaanko, kenelle menee sunnuntain lehti.Pekka on aiemmin kertonut Ilta-Sanomissa, miten hän jakaa postia yöllä alle 10 eurolla tunnilta.Pekka arvelee, että jakamatta jäi useita lehtiä. Keski-Suomessa yhdestä piiristä puuttui postinjakaja. Vakituinen oli lomalla.Pekka sanoo, että vakituinen olisi muistanut ulkoa, kenelle tulee minäkin päivänä mikin lehti. Määrätyn lenkin kun oppii, kierroksen voi tehdä melkein silmät kiinni.– Sinne lähti kaksi tyyppiä jakamaan. He eivät ole jakaneet siellä kovin usein. He vetivät kierroksen lauantaipiirin mukaan.Pekka toivoo, että Posti saisi nopeasti it-ongelmat korjattua. Maanantaina ei lehtiä voida jakaa viikonlopun jakolistan mukaan. Lehtiä on jaettavana huomattavasti vähemmän kuin viikonloppuna.