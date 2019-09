Kotimaa

Järvenpään keskustassa ammuttu – poliisi tekee tarkistuksia asuntoihin





Järvenpään keskustan alueella on ammuttu, vahvistaa Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisi kertoi aiemmin, hieman kello 20 jälkeen, että alueelta on kuulunut laukauksia. Poliisin tietojen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut. Partiot tekevät tarkastuksia asuntoihin Pajalan alueella.Poliisi kertoi asiasta Twitterissä. STT ei ole tavoittanut Itä-Uudenmaan poliisia kommentoimaan asiaa.Tilanteesta tiedotetaan lisää heti, kun se on mahdollista.Artikkeli päivitetty kello 21.35 tiedolla siitä, ettei loukkaantuneita ole, ja kello 22.26 tiedolla poliisin tarkastuksista.