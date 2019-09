Kotimaa

Työtehtävissä ollut poliisi jäi auton alle Porvoossa

Poliisi loukkaantui ja on toimitettu sairaalaan.





Porvoossa liikennevalvontatehtävää tekemässä ollut poliisi on jäänyt auton alle, kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitos Twitterissä.Auton alle jääminen tapahtui Mäntsäläntien ja Siltaniityntien läheisyydessä.Tekijä on poliisin hallussa ja loukkaantunut poliisi on toimitettu sairaalaan. Poliisi jatkaa tutkintaa tapahtumapaikalla.