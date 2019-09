Kotimaa

Sää poutaantuu – sunnuntain vastaisesta yöstä tulossa hyvin kylmä

Epävakaista keliä on kuitenkin luvassa Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Lännessä ja pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sateita.Lämpötilat liikkuvat 12–15 asteen välillä. Sateisilla alueilla sekä Lapissa voidaan jäädä alle 10 asteen.Sunnuntain vastaisesta yöstä on tulossa kylmä, ja sisämaassa on hallanvaara. Pohjoisessa voidaan mennä pakkasen puolelle.Sunnuntaipäivä on sateinen koko maassa. Laaja matalapaine tuo aamulla sateet länteen, mistä ne leviävät illaksi itään ja pohjoiseen. Lämpötilat liikkuvat 10–15 asteen välillä, sateissa jäädään 10 asteen alapuolelle.Tuulet voimistuvat jälleen sateiden myötä. Merialueille on annettu kovan tuulen varoitus, maa-alueilla on luvassa puuskaista tuulta.