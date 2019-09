Lukiolaiset Olivia ja Anja huomasivat jo lapsena, että pitäisi olla tietyn näköinen: ”Tulee vähän sellainen fiilis, että onko minussa jotakin vikaa”

Kotimaa

Lukiolaiset Olivia ja Anja huomasivat jo lapsena, että pitäisi olla tietyn näköinen: ”Tulee vähän sellainen fi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Artikkelin yllä olevalla videolla lisää Olivian ja Anjan mietteitä aiheesta.

Ulkonäköpaineet mukana elämässä ”alusta asti”









Tavallisten vaatekauppojen vaatteet eivät istu