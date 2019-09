Kotimaa

Yllätyskäänne Laihian kolmio­draamassa: Syyttäjä vaati 10 vuotta ja puolustus haluaakin mielen­tila­tutkimukse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeudenkäynnissä

22.42: Uhrin puhelinta on käytetty viimeisen kerran.

22.46: Syytetty soitti rakastajalleen, uhrin aviomiehelle. Hän kertoo katsoneensa kotona jalkapallo-ottelua ja puhelu koski sitä, että mies ei pääsekään liittymään hänen seuraansa.

22.47-00.00: Silminnäkijän havainto: Syytetyn on nähty pyöräilevän tekopaikkaa kohti ennen puoltayötä.

23.30: Juopunut mies saapuu tekopaikalle. Joku avaa hänelle oven, mutta jälkeenpäin hän ei ole varma, kuka. Juopuneen miehen todistuksesta voidaan päätellä, että hän on mahdollisesti keskustellut jonkun kanssa ja mennyt sitten nukkumaan ”talon rouvan” viereen, joka näytti hänen mukaansa huonokuntoiselta. Naisen käsi sojotti oudosti sivulle.

00.00-00.15: Uhrin naapurin koira herättää emäntänsä haukkumalla. Naapuri arvioi, että koira on kuullut jotain lähistöltä. Ääni on saattanut tulla ulko-oven lasista, joka oli rikottu mahdollisesti lavastamistarkoituksessa.

00.05-00.20: Tällä aikavälillä syytetyn on täytynyt pyöräillä takaisin kotiin, vaihtaa kengät, sukia itsensä nopeasti baarikuntoon ja pyöräillä Pub Dorikseen.

00.20: Syytetty saapuu Pub Dorikseen. Hän juttelee pihalla tutun taksikuskin kanssa, kunnes kuski lähtee ajoon. Taksikuskin kuitista näkyy, että ajo on alkanut klo 00.25.

00.50-01.30: Tällä välillä syytetty lähtee kotiinsa kiertotietä.

02.00: Uhrin aviomies ja syytetty tapaavat syytetyn kotipihalla, jossa mies yrittää korjata syytetyn polkupyörää.

02.00-03.00: Syytetyn ja uhrin aviomiehen välillä tiivistä puhelinliikennettä.

05.00-05.15: Uhrin aviomies tulee kotiin ja löytää vaimonsa kuolleena. Hän soittaa hätänumeroon ensin väärin, sitten syytetylle ja tämän jälkeen uudelleen hätänumeroon. Sen jälkeen hälytysajoneuvot tulevat paikalle.

Puolustus

Syytettynä on 47-vuotias nainen, jonka epäillään surmanneen heinäkuussa 60-vuotiaan naisen tukehduttamalla uhrin kotona. Molemmat naiset olivat laihialaisia, ja syytetyllä oli pitkäaikainen suhde uhrin aviomiehen kanssa.Loppulausuntojen jälkeen puolustus esitti pyynnön, että syytetty saa mielentilatutkimuksen. Asiaa on käsitelty nyt toista viikkoa, eikä mielentilatutkimus ole aiemmin tullut esille.Syyttäjä totesi, että naisen syyllisyydestä tekoon ei jää järkevää, varteenotettavaa epäilystä. Tärkeimmiksi todisteiksi tapauksessa on noussut uhrin kynsien alta ja silmälaseista löytynyt dna, jonka on todettu vastaavan syytetyn dna:ta.Naisen on myös nähty pyöräilleen tekopaikalle, mistä on silminnäkijälausunto.on käyty moneen kertaan läpi syytetyn vaiheita heinäkuun 6:nnen päivän iltana ja seuraavana yönä. Syyttäjän mukaan nainen on hyvin ehtinyt toteuttaa tekonsa. Silloin illan ja yön tapahtumat olisivat edenneet tällaisessa järjestyksessä:vetoaa voimakkaasti siihen, että kuolinsyytä ei ole kiistatta voitu todistaa. Siinä tapauksessa kyseessä ei välttämättä ole ollut henkirikos.Myös kuolinaika on puolustuksen mukaan olennainen. Kuolema on tapahtunut kello 23 ja 04 välisenä aikana, ja laskennallinen arvio todennäköisimmästä kuolinajasta sijoittuu kellonaikaan 02.15. Silloin syyttäjän esittämä kuvaus illan kulusta ei voisi olla totta.Käräjäoikeus antaa 16.10. ratkaisunsa, jossa se ottaa kantaa myös siihen, onko kyseessä tuomio vai välituomio. Välituomio on mielentilatutkimuksen edellytys.Syytetty pidetään edelleen vangittuna Vaasan vankilassa epäiltävän rikoksen vakavuudesta johtuen.