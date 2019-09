Kotimaa

Käräjätuomio Helsingin Arabianrannan lapsenmurhasta jää voimaan – seitsemänvuotiaan puukottanut määrättiin psykiatriseen hoitoon

13.9. 12:41

Miehen katsottiin olleen syyntakeeton puukottaessaan kuoliaaksi seitsemänvuotiaan lapsen.

Käräjäoikeuden tuomio Helsingin Arabianrannan murhasta on saanut lainvoiman, kerrotaan Helsingin käräjäoikeudesta STT:lle. Oikeus määräsi heinäkuussa antamallaan päätöksellä 37-vuotiaan miehen psykiatriseen hoitoon. Miehen katsottiin olleen syyntakeeton puukottaessaan kuoliaaksi seitsemänvuotiaan lapsen.



– Vastaaja oli tekohetkellä mielisairaudesta johtuvien harhojen vuoksi syyntakeeton, ja hän on edelleen mielenterveyslain tarkoittaman tahdonvastaisen hoidon tarpeessa, käräjätuomion julkisessa selosteessa sanottiin.



Henkirikos tapahtui viime vuoden jouluaattona. Mies oli vierailulla siskonsa perheen luona, missä hän tappoi siskonsa lapsen isolla keittiöveitsellä. Poliisi on kertonut, että väkivalta alkoi yllättäen.