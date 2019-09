Kotimaa

Koira kalusi lounaaksi luuta, SPOTPA ja PUIMURI – Vieläkö muistat nämä muistisäännöt?

Miten ne nyt menikään? Onneksi opettajallani oli aikanaan loistava apukeino väli-ilmansuuntien muistamiseksi. Vielä yli 40 vuoden jälkeen KOira KAlusi LOunaaksi LUuta -loru on ollut oiva apu radion Merisään äärellä.Vastaavasti englannin tunnilla kieliopin apuna oli SPOTPA (subjekti, predikaatti, objekti, tapa, paikka, aika). Ja ruotsin kokeissa tuettiin KonSuKiePren (alistuskonjuktio, subjekti, kieltosana, predikaatti) apuun.Edelleenkin, kun näen pellon laidalla PUIMURIN, muistan aina P =UI ja U = RI. Tarpeellista sähkötekniikan perustietoa.Kemian opettajien opettama ensin vesi, sitten happo, muuten tulee käteen rakko -loru on varmasti pelastanut monien kädet vammoilta.Vieläkin järjestelen aterimet laatikkoon kotitalousopettajamme HAA-VEI-LU-säännöllä. Kiitos siitä!Kaupunkilaislapsen päähän jäi myös muistisääntö viljoista. Vehnässä vähäsen, rukiissa runsaammin, ohrassa oikein paljon. Kaura on kummallinen/hassu.Mitä muistisääntöjä sinä muistat? Miten harjoittelit saksan kielioppia, miten muistit Suomen joet ja kemian kaavat? Kerro näistä muistoista alla olevassa kommenttikentässä.