Laihian tappo: Syytetyn ostamien lenkkareiden pohjakuvio täsmää rikospaikan jälkeen – Väittää hankkineensa kengät lapsilleen

Viime heinäkuussa Laihialla tapahtuneen henkirikoksen käsittely jatkui tänään Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa. Syytettynä on 47-vuotias laihialainen suurperheen äiti. Häntä syytetään taposta, joten vähimmäisrangaistus on kahdeksan vuotta ehdotonta rangaistusta. Tapetun naisen aviomies oli syytetyn rakastaja.Tapausta puitiin viime viikolla kolmena päivänä, joiden aikana kuultiin paria kymmentä todistajaa. Tänään kuultiin vielä viittä todistajaa, joista yksi oli syyttäjän nimeämä.Syyttäjä oli kutsunut paikalle vaasalaisen urheiluliikkeen myyjän, joka oli keväällä 2016 myynyt syytetylle Nike Air Pegasus -merkkiset lenkkikengät. Samanlaisten kenkien jälki löytyi tekopaikalta. Syytetyn nimissä olevan Plussa-kortin numero näkyi ostokuitissa.Myyjän mukaan syytetylle myydyt kengät ovat todennäköisesti miesten mallia, myös kenkien koosta päätellen. Puolustus huomauttikin, että syytetty osti paljon urheiluvaatteita ja -kenkiä lapsilleen, jotka harrastavat liikuntaa. Syytetty kertoi myös, ettei yleensä osta itselleen niin kalliita kenkiä kuin kyseiset lenkkitossut.Puolustuksen todistajana kuultiin myös Pub Doriksen ovivahtia, joka vahvisti aiempien todistajien kertomuksen siitä, että syytetty oli tullut baariin tavallista myöhempään ja viipynyt siellä vain korkeintaan puoli tuntia.Ovimiehen mukaan nainen oli vaikuttanut illan aikana tavallista hiljaisemmalta. Naisen poistuessa oli sanottu tavanomaiset hyvänyöntoivotukset.Puolustus pyysi todistajaksi myös psykoterapeutin. Todistajan puheenvuoro käsiteltiin suljettujen ovien takana, eikä sen aihetta annettu julkisuuteen.Oikeus kuuli myös syytetyn tytärtä. Teemana olivat muun muassa syytetyn ja uhrin miehen suhde sekä syytetyn pojan ja tämän vaimon luotettavuus todistajina. Viime perjantaina todistajina olivat syytetyn kaksi poikaa sekä vanhemman pojan vaimo. Nuorempi pojista kertoi tuolloin, että veli ja tämän vaimo ”yrittävät, että äiti saisi tuomion”.Tyttären todistus oli lähes kokonaan salainen, eli yleisöä ja lehdistöä pyydettiin poistumaan salista puheenvuoron ajaksi. Ainoastaan perheen polkupyöriä koskevan kysymyksen ajan yleisö sai olla paikalla.Päivän viides todistaja oli uhrin ystävä. Hän kertoi keskustelleensa uhrin kanssa päivää ennen henkirikoksen tapahtumista muun muassa pikaviestiohjelman kautta syytetyn suhteesta uhrin aviomieheen. Uhri oli viitannut viesteissä syytettyyn ”harakkana”, ja todistajan mukaan toivonut asiaan jonkinlaista ratkaisua.Syyttäjän mukaan nainen tappoi uhrinsa tukehduttamalla tämän painamalla uhria voimakkaasti pään ja ylävartalon alueelta. Uhrin aviomies löysi naisen kuolleena sängystään lauantaiaamuna 7.7.2018. Epäilty henkirikos on tapahtunut joskus perjantai-illan ja lauantain aamuyön välisenä aikana.Iltapäivän aikana kuullaan vielä loppulausunnot ja syyttäjän rangaistusvaatimus. Tuomio annetaan myöhemmin.