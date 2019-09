Kotimaa

Kommentti: Ukrainan koomikkopresidentti teki vaikutuksen suomalaisiin – Niinistön Lennu-virne puhui puolestaan

Tasavallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On myös

Niinistön ja

Zelenskyin





Presidenttien

Lehdistötilaisuutta

Niinistö ei