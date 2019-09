Kotimaa

Viikonlopuksi viileää, tuulista ja sateista säätä

Aamulla sataa monin paikoin. Päivällä maan länsiosassa on poutaa ja aurinkoisempaa, illaksi sää selkenee myös maan itäosassa. Illalla satelee vielä maan pohjoisosassa.Päivälämpötila on 13 – 15 astetta ja pohjoisessa 8 - 12 astetta.Lauantaina Suomessa vallitsee viileä ja puuskainen luoteinen ilmavirtaus.Aamupäivän puolella Pohjois-Karjalasta Pohjois-Pohjanmaan itäosaan ja Kainuuseen ulottuva sadealue väistyy itään.Myöhemmin päivän kuluessa maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin kuurosateita ja sää vaihtelee puolipilvisen molemmin puolin. Pohjoisosassa on poutaa ja pilvisyys vaihtelee.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10 – 14 astetta ja pohjoisosassa 6 - 10 astetta.Sunnuntain vastainen yö on kylmä maan eteläosaa myöten.Sunnuntaina tuuli yltyy huomattavasti ja maan etelä- ja keskiosaan leviää runsaita sateita. Maan pohjoisosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja sää pysyy poutaisena.Päivälämpötila on lounaassa noin 15 astetta, muuten maan etelä- ja keskiosassa on 10 – 14 astetta ja pohjoisessa 6 - 10 astetta.