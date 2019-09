Kotimaa

kilahti laihialaisrouvan Nokia-puhelimeen 12. tammikuuta 2016. Kello oli 13.49.”Sun miehes seurustelee X.X.:n kans! Katto sen puhelin niin näet kaikkihan sen jo tietää!”Tästä sai alkunsa kolmiodraama, joka päättyi traagisesti heinäkuussa 2018. Viestin saanut 60-vuotias nainen surmattiin kotonaan Laihialla tukehduttamalla.Taposta syytetään 47-vuotiasta naista, joka on tuo viestissä mainittu ”X.X.”. Alkuperäisessä viestissä hän esiintyy koko nimellään. IS ei kuitenkaan tässä vaiheessa julkaise hänen henkilöllisyyttään, koska hän on vasta epäilty. Häntä ei ole rikoksesta tuomittu.Samoihin aikoihin tekstiviestin kanssa uhri sai myös nimettömän kirjeen, jossa salasuhde paljastettiin.Tuo kirje ei ole enää tallessa. Vainajan tytär löysi sen kuoleman jälkeen äitinsä papereista, mutta hän repi sen, eikä kirje koskaan päätynyt poliisille asti. Tytär muisteli poliisille, että kirje oli hänen mielestään naisen käsialalla kirjoitettu.epäilty nainen kiistää syytteen, mutta suhdetta uhrin mieheen hän ei kiistä. Poliisi löysi esi­tutkinnassa uhrin puhelimesta myös viestin, jossa syytetty nainen ilmeisesti ensimmäistä kertaa itse tunnusti suhteen vaimolle. Viesti oli lähetetty 24. maaliskuuta 2016.”Hei! Anna anteeksi, että lähestyn sua tällaisella asialla.. (Mies) ja minä ollaan oltu yhdessä jo puoli vuotta, ja viimeksi tänään puhuttiin, että (mies) haluaisi sinusta eron, että me voitaisiin olla kunnolla yhdessä. (Mies) vain ei ole uskaltanut ottaa vielä asiaa esiin.. Mutta tämä tilanne on väärin kaikkia kohtaan.. Terv. X”Aie ei koskaan toteutunut. Mies ei muuttanut pysyvästi 47-vuotiaan luo, vaikka näin oli ollut tarkoitus, vaan juupas-eipäs -tilanne jatkui.Vaimoakin tilanne tuskastutti. Tämä käy selvästi ilmi viesteistä, joita hän lähetti ystävilleen kesällä 2018 ennen kuolemaansa.”On ollut tässä monenmoosta vääntöä ja oon nyt lopulta eroanomuksen Käräjäoikeuteen jättänyt; en jaksa enää noitten kahen (isäntä&tyttöystävä) vääntämistä,” hän tuskaili ystävälleen 15. kesäkuuta 2018.”Tuo stanan isäntä on kaikki yöt tuolla harakalla! Mä oon ny ottanu lomatehtäväkseni ulkoistaa sen!!! Mulla on ny mitta täys tota hommaa!!!” kuului kiukkuinen viesti 27. kesäkuuta 2018.asetti miehelle kesäkuun 2018 määräajaksi, johon mennessä hänen pitäisi muuttaa rakastajan luo. Edelleenkään muutto ei toteutunut.Muutama päivä ennen surmaa 3. heinäkuuta miehen rakastajatar ilmestyi vaimon ovelle aamuyöstä. Vaimo kuvaili vierailua ystävilleen lähettämissään viesteissä. Hänen mukaansa nainen koputti ovelle puoli kaksi yöllä ja ”kävi taas surkeuttaan itkemässä”. Nainen kysyi, miksei vaimo ollut nostanut miehen tavaroita portaille.”Intti sitä, niin sanoon notta jos siitä on kiinni ja hain loorat sisältä ja sanoon sille notta pois siitä portahilta notta saan laittaa loorat siihe. Ei ottanu mukaansa vaikka tyrkytin,” vaimo tekstitti ystävälleen 4. heinäkuuta 2018.”Mulla menee ihan hermo sen parin kaa, enkä saa isäntää millää ulos,” vaimo valitti toiselle ystävälle 5. heinäkuuta 2018.Kaksi yötä myöhemmin aviomies löysi vaimonsa kuolleena sängystään, kun hän tuli aamuviideltä kotiin töistä.Pitkän ja monivaiheisen tutkinnan jälkeen syytteeseen taposta on nyt joutunut miehen rakastajatar. Syytteen mukaan hän tukehdutti vaimon painamalla päätä vasten tyynyä ja patjaa. Surman jälkeen nainen meni baariin laulamaan karaokea. Nainen lauloi Uniklubin kappaleen Näiden tähtien alla.jutun keskeisiin todisteisiin kuuluvat uhrin silmälasit, jotka löytyivät makuuhuoneen lattialta kuolinvuoteen viereltä. Niihin oli tarttunut kaksi hiusta. Toisen hiuksen juuriosasta saatiin taposta epäillyn 47-vuotiaan dna-näyte.Silmälasien käyttämistä todisteena vaikeuttaa kuitenkin se, että jostain syystä Pohjanmaan poliisi ei ottanut niitä talteen heti surman jälkeen tehdyssä rikospaikkatutkinnassa. Uhrin aviomies huomasi ne sängyn alla vasta viikkojen perästä.Lasit laitettiin poliisin sinettipussiin vasta 1. elokuuta eli yli kolme viikkoa surman jälkeen.Syytetty nainen onkin esittänyt oikeudessa, että uhrin aviomies olisi laittanut hiukset laseihin lavastaakseen hänet syylliseksi. Hän on väittänyt, että mies olisi surmaaja, mutta kihlakunnansyyttäjä on arvioinut miehen syyttömäksi.Syyte taposta luettiin naiselle viime viikolla Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus jatkaa jutun käsittelyä tänään perjantaina. Tarkoitus on kuulla yhtä syyttäjän todistajaa ja neljää puolustuksen todistajaa. Sen jälkeen esitetään loppulausunnot.