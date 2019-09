Huiputettiinko isoäiti ostamaan siskoksille kolme Mersua? Isoäidin pojat: hänen tunteisiinsa vaikutettiin lapsen avulla

Kotimaa

Huiputettiinko isoäiti ostamaan siskoksille kolme Mersua? Isoäidin pojat: hänen tunteisiinsa vaikutettiin laps

Menehtyneen

Vanhempi

Syyttäjän mukaan vuonna 1988 ja 1989 syntyneet siskokset erehdyttivät isoäitinsä ostamaan heille Mercedes-Benz -merkkiset henkilöautot. Ostot tapahtuivat vuosina 2014–2015.Autot maksoivat syyttäjän mukaan 29 000 euroa, 35 000 euroa ja 45 500 euroa. Syyttäjän mukaan siskokset saivat isoäidin nostamaan heille käteistä rahaa myös yhteensä kymmeniätuhansia euroja. Kaiken kaikkiaan isoäitiä huiputettiin syyttäjän mukaan liki 150 000 euron edestä.Syyttäjän mukaan siskokset käyttivät hyväkseen isoäitinsä turvatonta tilaa ja heidän välillään ollutta luottamussuhdetta. Syyttäjä vaatii törkeistä petoksista ehdollisia vankeusrangaistuksia. Epäillyt rikokset tapahtuivat Rovaniemellä. Siskokset kiistävät syytteet.Isoäiti menehtyi yli 90-vuotiaana vuoden 2016 tammikuussa.naisen pojat vaativat oikeudessa syytettyjä korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Poikien mielestä syytetyt käyttivät isoäitiään hyväkseen.– Olen sitä mieltä, että (sukunimi) sisarukset ovat hyvin suunnitelmallisesti pyrkineet käyttämään äitiäni taloudellisesti hyväksi ja siinä myös onnistuneet, nuorempi pojista sanoi poliisille.Pojan mukaan hänen äitinsä oli yksinäinen, mikä edesauttoi petkutuksessa.– Olen sitä mieltä, että äitiäni on pystytty käyttämään hyväksi, koska hänen terveydentilansa ei ole ollut paras mahdollinen sekä hänen näkönsä on oleellisesti heikentynyt. Äitini on voinut olla vähän yksinäinenkin ja (sukunimi) sisarukset ovat näin saaneet äitini palkitsemaan heitä näiden vierailujen johdosta melko runsaalla palkitsemisella.– Heillä on ollut usein mukana (yhden syytetyn) poika (nimi), mikä on osaltaan varmaan vaikuttanut äitini tunteisiin, nuorempi pojista sanoi.pojista on sitä mieltä, että syytetyt puhuivat hänen äitinsä ympäri.– Äitini ei ole minulle puhunut koskaan, että hänellä olisi tarkoitus antaa rahaa (sukunimi) sisaruksille, mutta aina kun (sukunimi) olivat käymässä äitini luona, käytiin pankissa äitini kanssa.– Minulle on tullut vain sellainen käsitys, että (sukunimi) sisarukset puhuivat äitini sillä tavalla ympäri, että heillä on tarvetta autoon tai muuhun rahaan, he esittivät asian mummolleen rahan tarpeensa ja mummo on sitten päätynyt antamaan tutkintapyynnössä mainittuja lahjoituksia, vanhempi poika sanoi poliisille.Asiakokonaisuutta käsitellään Lapin käräjäoikeudessa. Siitä ei ole toistaiseksi tietoa, koska asiassa annetaan tuomio.