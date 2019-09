Presidentinlinnan ovet aukesivat – näitä tiloja näkee harvemmin edes kuvissa

Kotimaa

Presidentinlinna avasi ovensa tavallisille suomalaisille – video: näissä tiloissa pääset käymään ani harvoin

Presidentinlinnan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtiosali













Harvemmin





Työhuoneessaan





https://www.is.fi/haku/?query=ritva+makela





Yksityiskohdista