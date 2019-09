Syyte: Lapsenlapset huijasivat muistisairaan isoäidin ostamaan kolme Mersua, arvo yli 100 000 euroa – ”Luonnollista, että isoäiti on halunnut auttaa”

Kotimaa

Syyttäjä vaatii lapsenlapsille ehdollisia vankeusrangaistuksia törkeistä petoksista.Syyttäjän mukaan vuonna 1988 ja 1989 syntyneet naiset erehdyttivät isoäitinsä ostamaan heille Mercedes-Benz -merkkiset henkilöautot. Ostot tapahtuivat vuosina 2014– 2015.Autot maksoivat syyttäjän mukaan 29 000 euroa, 35 000 euroa ja 45 500 euroa. Syyttäjän mukaan naiset saivat isoäidin nostamaan heille käteistä rahaa myös yhteensä kymmeniätuhansia euroja. Kaiken kaikkiaan isoäitiä huiputettiin syyttäjän mukaan liki 150 000 euron edestä.mukaan naiset käyttivät hyväkseen isoäitinsä turvatonta tilaa ja heidän välillään ollutta luottamussuhdetta. Naiset auttoivat isoäitiään muun muassa päivittäisten asioiden hoidossa. Epäillyt rikokset tapahtuivat Rovaniemellä.– Rikos on tehty käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa ja tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa lukee.– (Isoäiti) ei ole sairauksiensa vuoksi tosiasiallisesti ymmärtänyt oikeustoimien luonnetta, eikä rahavarojen todellista määrää, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa lukee.oikeuteen jättämästä kirjallisesta vastauksesta ilmenee, että he kiistävät erehdyttäneensä autojen ostoissa sekä käteisrahojen saamisessa.– Autokauppa tapahtui (isoäidin) aloitteesta. Hän nimenomaan halusi ostaa auton vastaajalle, jotta tällä olisi ollut paremmat edellytykset vieraille (isoäidin) luona. Missään tapauksessa vastaaja ei ole erehdyttänyt tai painostanut (isoäitiä) autokaupassa, kaikkien kolmen naisen vastauksessa todetaan.Syytetyt väittävät, että heidän välinsä isoäitiinsä olivat lämpimät ja yhteydenpito oli tiivistä. Naiset kertovat vierailleensa isoäitinsä luona usein ja auttaneensa häntä kotitöissä sekä kyydinneet tätä hoitamaan asioitaan.– On ollut luonnollista, että (isoäiti) on halunnut auttaa lapsenlapsiaan. Vastaajat eivät milloinkaan ole pyytäneet (isoäidiltä) rahaa tai muuta avustusta, vaan aloite lahjoituksiin on tullut (isoäidiltä) itseltään, syytetyt toteavat.toteavat, että isoäiti olisi avustanut myös muita lapsenlapsia. Naisten mukaan isoäiti kustansi esimerkiksi muiden lapsenlapsiensa ulkomaanmatkoja, kuten Karibian risteilyn.– (Isoäiti) on ollut tarkka ja jossakin määrin jopa itsepäinen omien raha-asioiden hoidossa. Vastaajien käsityksen mukaan (isoäiti) on ollut erittäin tarkoin tietoinen tekemiensä oikeustoimien sisällöstä ja merkityksestä. Hänen sairautensa ei ole tältä osin vaikuttanut hänen harkintakykyynsä, naisten vastauksessa todetaan.Isoäiti menehtyi yli 90-vuotiaana vuoden 2016 tammikuussa. Hänen omaiset vaativat oikeudessa syytettyjä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.– Vastaajat ovat käyttäneet hyväkseen (isoäidin) vanhuuden heikkoutta ja sairautta, tämän ymmärtämättömyyttä, yksinäistä ja riippuvaista asemaa, oikeudenomistajien vastauksessa muun muassa lukee.Asiaa käsitellään Lapin käräjäoikeudessa. Siitä ei ole vielä tietoa, koska tuomio annetaan.