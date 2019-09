Kotimaa

Mies ampui toista Kokkolassa kaksi kertaa pumppuhaulikolla, syytetään murhasta

Syyttäjä

Mies

vaatii murhasta elinkautista vankeutta miehelle, joka ampui kesäkuussa toista miestä Kokkolassa kaksi kertaa haulikolla. Syyttäjän Pohjanmaan käräjäoikeuteen toimittaman haastehakemuksen mukaan taustalla oli erimielisyys mökin käyttämisestä.Syytetty on haastehakemuksen mukaan tunnustanut ampuneensa uhria kaksi kertaa pumppuhaulikolla, ajaneensa autoa noin kahden promillen humalassa ja pitäneensä haulikkoa ja patruunoita hallussaan ilman lupaa.Syyttäjän mukaan mies oli ennen tekoaan muun muassa soittanut useita puheluita uhrille. Sitten hän oli soittanut uhrin isälle ja uhannut puhelussa tappaa uhrin. Hän oli myös lähettänyt uhrin isälle tekstiviestin, jossa luki, että tällä on kohta yksi poika vähemmän.oli syyttäjän mukaan myös soittanut tuttavalleen puhelun, jossa hän oli useita kertoja ilmoittanut käyvänsä ampumassa uhria ja pohtinut teosta seuraavaa rangaistusta. Syyttäjän mukaan teko oli harkittu.– Tappo on tehty vakaasti harkiten. Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon erityisesti se, että kaksi haulikon laukausta osoittavat päättäväistä tappamistarkoitusta, teko on asianomistajan kannalta ollut yllätyksellinen eikä aseettomalla asianomistajalla ole ollut tilanteessa puolustautumismahdollisuutta, syyttäjä sanoo.