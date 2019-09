Kotimaa

Kultakaupan ryöstössä käytetty auto löytyi – poliisi toivoo edelleen vihjeitä

pyysi keskiviikkona tietoja punaisen Volkswagen Touranin liikkeistä. Autoa käytettiin kulta- ja kelloliikkeen murrossa Lappeenrannassa.Auto on löytynyt Ristiinasta Himalanpohjantien varresta.Ajoneuvo oli anastettu Mikkelistä. Se on nyt poliisin hallussa.Lappeenrannan Kauppakadulla sijaitsevaan liikkeeseen murtauduttiin keskiviikkona aamuneljältä.rekisterinumero on FGT-270. Poliisi pyytää edelleen havaintoja sen liikkeistä myöhäisen tiistai-illan ja keskiviikkoaamun väliseltä ajalta.Havainnot sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 447 9574.