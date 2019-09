Kotimaa

Poliisipomojen virkarikosjuttu hoviin – oikeus myönsi jatkokäsittelyluvan

Helsingin hovioikeus

Oikeuden mukaan poliisilla ei ollut laillista tapaa pitää rekisteriä

Syyttäjä: virkavastuuta tulkittu virheellisesti