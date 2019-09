Kotimaa

Lämpötila hiipuu viikonloppuna – sunnuntaina alle 15 astetta

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltapäivällä sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi maan länsiosassa. Illan kuluessa sateet vähenevät ja pilvipeite rakoilee myös muualla maassa.Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.Päivälämpötila on 14 - 18 astetta, sateisilla alueilla sekä Lapissa paikoin alempi.Perjantaina sadealue liikkuu Suomen yli itään. Aamulla yhtenäisemmät sateet painottuvat maan länsiosaan. Iltapäivällä vettä tulee lähinnä maan itä- ja pohjoisosassa, länsiosassa sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja aurinkoisemmaksi.Päivälämpötila on 15 asteen vaiheilla, lännen aurinkoisilla alueilla vähän korkeampi.Lauantaina sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa, paikoin myös muualla maassa. Pilvisyys on vaihtelevaa.Sää viilenee ja päivälämpötila on 10 - 15 astetta, idässä ja pohjoisessa hieman alle 10 astetta.