Humalaisella naiskuskilla oli kiire hakemaan naposteltavaa Formula-ajon seuraamiseen – matka katkesi motoristin kuolemaan

Kotimaa

Humalaisella naiskuskilla oli kiire hakemaan naposteltavaa Formula-ajon seuraamiseen – matka katkesi motoristi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuudessa menehtyi vuonna 1962 syntynyt moottoripyörää ajanut mies, ja kyydissä ollut hänen avopuolisonsa loukkaantui vakavasti.Humalainen kuljettaja aiheutti onnettomuuden käännyttyään autollaan Nyystöläntieltä kärkikolmion takaa oikealle tie 24:lle ja ajettuaan suoraan vastaantulevan liikenteen kaistalle. Tilanne tuli yllättäen ja moottoripyörällä liikkunut kaksikko törmäsi henkilöautoon vakavin seurauksin.Henkilöauton kuljettajalle luettiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa tiistaina muun muassa syyte törkeästä kuolemantuottamuksesta. Syyttäjä vaatii hänelle kahden ja puolen vuoden mittaista ehdotonta vankeustuomiota.Henkilöautoa ajoi vain muutamia kuukausia eläkkeellä ollut padasjokelainen nainen. Hänen verensä alkoholipitoisuudeksi mitattiin 1,54 promillea.Nainen oli lähtenyt autollaan liikenteeseen, koska formula-ajoja seuratessa olivat naposteltavat päässeet loppumaan ja tarkoitus oli käydä ostoksilla.Onnettomuuspaikalle sattui pysähtymään liikenteessä ollut lääkäri. Motoristi menehtyi elvytyksestä huolimatta.Myös henkilöautoa kuljettanut nainen loukkaantui ja hän joutui sairaalahoitoon.Motoristin kyydissä ollut nainen kuljettiin niin ikään sairaalaan hoidettavaksi. Häneltä murtui lantio ja hän sai murtumat myös kumpaankin jalkaan. Onnettomuudesta on kulunut runsas vuosi, mutta hän joutuu käyttämään edelleen rollaattoria.Syytteen mukaan autoa kuljettanut aiheutti motoristin kuoleman. Motoristi sai useita luunmurtumia ja hän kuoli verenvuotoon.Törkeän kuolemantuottamuksen lisäksi syyttäjä vaatii kuljettajalle rangaistusta törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.Nainen kiisti syytteet. Hänen näkemyksensä mukaan kyse on perusmuotoisista eikä törkeistä teoista. Hänen mukaansa alkoholin vaikutus onnettomuuteen on vähäinen. Naisella ei ole rikosrekisteriä.Nainen oli kolmion takaa ajaessaan todennut, ettei vasemmalta tule ajoneuvoja, mutta keskittyi huolimattomasti kääntyessään oikealle.Motoristi oli liikenteessä kavereittensa kanssa. Yksi tuttavista ajoi noin 30 metrin päässä takana ja häntä kuultiin oikeudessa todistajana, koska oli nähnyt tapahtumat. Hän ehti juuri ja juuri väistämään onnettomuuden.Syytetyltä vaaditaan huomattavia kärsimyskorvauksia. Menehtyneellä miehellä on neljä lasta ja jokainen vaatii 5 000–6 000 euron korvauksia, myös avopuoliso vaatii korvauksia.Käräjäoikeus käsitteli jutun tiistaina. Tuomion se antaa parin viikon kuluttua.