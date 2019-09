Pekka, 70, ei unohda koskaan puhelua yli 13 vuotta sitten – koko Jämsä järkyttyi tähtipoliitikko Paula Björkqvistin surmasta

Kotimaa

Pekka, 70, ei unohda koskaan puhelua yli 13 vuotta sitten – koko Jämsä järkyttyi tähtipoliitikko Paula Björkqv

18. heinäkuuta

Henkirikoksesta

Rikos oli niin karmea, että kun näin puoluetovereita, oltiin niin itku kurkussa, ettei tapahtumasta voinut oikein edes puhua.





Suru-uutinen





Kesällä

Meidän näkemyksemme mukaan Paula olisi todennäköisesti mennyt eduskuntavaaleissa läpi.

Kotimaisuus.





Jämsän





Paula