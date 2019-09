Kotimaa

Kuvat: Näin järeitä aseita UB:n jäseneltä takavarikoitiin

Oikeudessa järjestäytyneeksi rikollisjärjestöksi luokiteltu United Brotherhood (UB) ja sen alayhdistys Bad Union nousivat tällä viikolla tapetille.Poliisihallitus ja kihlakunnansyytäjä ilmoittivat, että ne nostivat Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa kanteen yhdistysten lakkauttamiseksi.Kanteen jättäneiden mielestä yleinen etu, turvallisuus sekä pakottava yhteiskunnallinen tarve edellyttävät United Brotherdoodin toiminnan lakkauttamista. Kanteesta ilmenee myös, että poliisi on takavarikoinut UB:n jäseniltä vuosien saatossa paljon aseita.muassa seuraavia aseita ja aseiden tarvikkeita takavarikoitiin UB:n yhdeltä puolikasjäseneltä Vantaalla viime vuoden kesäkuussa. Tavarat takavarikoitiin autotallista.Kanteesta ilmenee myös, minkälaisia sääntöjä UB:lla on.UB on käyttänyt itsestään nimitystä ”firma”, ja säännöissä todetaan esimerkiksi, että ”firman etu menee yksilöiden edun edelle, kaikkien pitää ajaa firman etua vilpittömästi”. Lisäksi säännöissä on määräyksiä muun muassa erorahasta, uusien kokelaiden hyväksyttämisestä jäsenillä, käytöksestä ja sanktioista.Kyseinen kuva UB:n säännöistä otettiin UB:n kokoontumistiloissa Oulussa vuoden 2012 tammikuussa. Sääntöihin on ilmeisesti tullut tuon jälkeen muutoksia. Kyseisissä säännöissä puhutaan nimittäin neuvostosta, mutta Poliisihallituksen ja kihlakunnansyyttäjän kanteesta ilmenee, että neuvosto olisi sittemmin lakkautettu.