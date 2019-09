Kotimaa

Kesko vetää vihreää pestoa myynnistä – voi aiheuttaa vaaran allergisille

Kesko vetää vihreää pestoa myynnistä – voi aiheuttaa vaaran allergisille 11.9. 17:58

Tuote voi olla vaarallinen maapähkinälle allergisille henkilöille.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesko on poistanut myynnistä erän Pirkan vihreää pestoa. Kesko kertoo, että tuotantoerä sisältää virheellisesti hyvin pienen määrän maapähkinää, josta ei ole ilmoitusta tuotteen pakkausmerkinnöissä.



Tuote voi olla vaarallinen maapähkinälle allergisille henkilöille. Muut voivat syödä pestoa normaaliin tapaan.



Tuotteen valmistuttaja on Kesko ja valmistaja Sancon Costa Ligure S.r.l, Italia. Maapähkinää sisältävän tuotteen pakkauskoko on 185 grammaa, ja sen parasta ennen -päiväys on 17.6.2021.



Maapähkinälle allergiset voivat palauttaa virheellisen tuotteen kauppaan, josta ovat sen ostaneet. Kuluttajapalveluun voi ottaa yhteyttä numeroon 0800 01000 kello 9–13 välisenä aikana.