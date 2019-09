Kotimaa

Lidlin luomumunasta kuoriutui kukko, joka alkoi piinata omistaja­perhettä – kiekuminenkin on karmeaa kuultavaa

Saarijärveläinen Monica Hautaniemi https://www.is.fi/haku/?query=monica+hautaniemi tarjoaa Raivo-Jooseppi nimellä kukkoaan myyntiin. Nyt perhe saa olla varuillaan, mistä kukko hyökkäilee milloinkin.IS kysyi häneltä, mistä oikein on kysymys.– Ostin Saarijärven Lidlistä noin puolitoista vuotta sitten kuusi luomumunaa. Tarkoitukseni oli saada munista syntymään uusia yksilöitä. Kaupan luomumunien haudonta voi onnistua. Osalla luomutiloista on kukko, eli luomukanamuna voi olla hedelmöittynyt.– Kotitilallamme on muutamia kanoja ja laitoin munat kanan alle, Monica Hautaniemi kertoo Ilta-Sanomille.Hän huomasi pian, että munista kuoriutui todella itsenäinen kukko.

Miten siis tämä nimi Raivo-Jooseppi syntyi?

– Huomasin heti, että kukko on uhoa täynnä. Siksi se saikin nimeksi Paniikki-Jooseppi. Uho vain kasvoi ja alkoi näkyä raivona, hän sanoo.

Miten raivo siis näkyy?

– Kukko tuli kerran minua kohti kynnet edellä. Se oli vähällä osua silmääni. Sen kannukset tuntuivat lisäksi tosi teräviltä ja se saikin nimekseen siitä lähtien Raivo-Jooseppi, hän kertoo.Hautaniemi kertoo, että hänen miehelleen Raivo-Jooseppi ei ole yhtä tyly. Hautaniemi on kertonut erikoisesti kukosta Facebookissa.Raivo-Joosepin kiekuminen on todella karmeaa.– Kyllä tämä lähti vähän vitsin pohjalta. Ehkä en henno luopua siitä, hän sanoo.Aiheesta kertoi aiemmin Maaseudun Tulevaisuus https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/artikkeli-1.504842 IS kertoi maaliskuussa 2017 pariskunnasta, joka onnistui hautomaan tipun tavallisesta kaupasta ostetusta luomukananmunasta matelijoille tarkoitetussa kotihautomossa.IS kysyi tuolloin asiantuntijalta asiasta.

Voiko kaupasta ostetusta kananmunasta onnistua hautomaan tipun matelijoiden kotihautomossa?