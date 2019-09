Kotimaa

Lähipäiviksi luvassa sateista ja tuulista säätä

Keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Lounaasta saapuu pienialainen matalapaine ja pilvisyys runsastuu lounaasta alkaen maan etelä- ja keskiosassa. Lounaasta saapuu myös sateita.Kaakonpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, etelässä mahdollisesti jopa navakkaa.Päivälämpötila on 17 – 20 astetta, lännen ja Pohjois-Lapin pilvisillä alueilla 14 - 18 astetta.Torstaina sää jatkuu edelleen sateisena. Suomen yli kulkee sateita kohti koillista ja pilvisyys on aluksi monin paikoin runsasta. Iltaa kohti etelä- ja keskiosassa sää on vaihtelevaa. Lännessä voi paikoin myös ukkostaa.Etelälounainen tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa puuskissa voimakastakin.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14 – 18 astetta, pohjoisosassa 12 - 15 astetta. Sateisilla alueilla voi olla paikoin hieman viileämpää.Perjantaina pilvisyys on maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa, pohjoisosassa laajalti runsasta. Sateita tulee monin paikoin.Lännenpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista, Lapissa enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 – 15 astetta, pohjoisosassa 8 - 12 astetta.