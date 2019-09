Törmäys kiskobussiin päätti kolmen varusmiehen elämän – näin Raaseporin turma-auton kuljettaja kertoi onnettomuudesta kuulusteluissa

Kotimaa

Törmäys kiskobussiin päätti kolmen varusmiehen elämän – näin Raaseporin turma-auton kuljettaja kertoi onnettom





Näin kuulustelu eteni

Lähestyminen kohti risteystä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus alkoi maanantaiaamuna käsitellä lokakuussa 2017 Raaseporissa sattunutta tasoristeysonnettomuutta. VR:n kiskobussi ja Puolustusvoimien kuorma-auto törmäsivät toisiinsa tasoristeyksessä 26.10.2017. Kolme varusmiestä kuoli ja useita loukkaantui.Länsi-Uudenmaan poliisin esitutkintapöytäkirjoista, jotka on päivätty 3.4.2018, selviää, että vuonna 1997 syntynyttä kuljettajaa kuulusteltiin tragedian jälkeen epäiltynä kolmesta kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Maanantaina alkaneessa oikeudenkäynnissä syyttäjä vaatii miehelle tuntuvaa sakkorangaistusta tai ehdollista vankeutta kolmen varusmiestoverinsa kuolemantuottamuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä palvelusrikoksesta.Kuorma-autoa kuljettanut varusmies on kiistänyt syytteet.Puolustusvoimien kuorma-autoa ajaneen varusmiehen tapahtumakuvaus onnettomuudesta selviää Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen Espoon pääpoliisiasemalla 20.12.2017 päivätystä kuulustelupöytäkirjasta. Häneltä kysyttiin ensin, mitä hän haluaa kertoa tapahtumista.– Tapahtuma-aamuna olimme syöneet aamupalaa ja purkaneet leirin. Olimme saaneet ohjeet mihin mennä ja olimme ajamassa Syndalenin leirialueelle. Kantahenkilökuntaan kuuluvat olivat antaneet tarkat määreet koska ja missä meidän piti olla. Minä ajoin moottorimarssissa ensimmäistä autoa, hän vastasi pöytäkirjan mukaan.– Marssissa oli mukana lisäksi kolme muuta ajoneuvoa, joista yksi oli moottoripyörälähetti. En osaa kertoa missä järjestyksessä he ajoivat. Ajoimme letkassa siis pelkästään varusmiesten voimin.Pian lähdön jälkeen moottorimarssilla mukana olleet ajoneuvot saapuivat tasoristeykseen.– Kun lähestyin risteystä katsoin oikealle, mutta en nähnyt mitään, turma-auton kuljettaja totesi kuulustelussa.Erikseen kysyttäessä kuulusteltava vastasi pyysikö hän muita katsomaan oikealle.– Vastaan, että mielestäni en pyytänyt heitä katsomaan oikealle tai tarkastamaan, tuleeko junia. Tuona aamuna oli huono keli ja sumua. Meidän käyttämistä autoista ei myöskään näe hirveän hyvin. Olin ajanut kyseisestä tasoristeyksestä useita kertoja aikaisemmin. En muista tarkkaan kuinka monta kertaa, mutta useita. Leiriydyimme edellisenä iltana paikkaan, josta lähdimme liikkeelle. Menin itse nukkumaan noin kello kymmenen aikoihin. Herätys oli kello 6 aamulla, hän sanoi.Kuulusteltava kertoi, että auto jota hän tuona päivänä ajoi oli 424-5 MASU.– Se on valmistettu sekä henkilönkuljetukseen että tavarankuljetukseen. Kyseinen ajoneuvo on puolustusvoimien C-kortilla ajettava.– Osa ajoneuvokalustosta on uudempaa ja osa vanhempaa. Olen ajanut näillä ajoneuvoilla aika paljon. Pidimme aina ajopäiväkirjaa kaikista ajoista. Arvioisin, että olen ajanut tällä kyseisellä mallilla noin 10 tuntia. Lisäksi olen ajanut vastaavilla raskailla ajoneuvoilla noin 10-15 tuntia.Kuulustelussa turma-auton kuljettajalta kysyttiin, oliko risteystä lähestyttäessä, oikealle puolelle katsottaessa, mitään näköestettä.– Mielestäni siinä ei ollut mitään näköestettä. Kysyttäessä, oliko kenelläkään karttaa auki vastaan, että ei ollut.– En havainnut ollenkaan, onko juna tulossa. Ensimmäinen muistikuva törmäyksen jälkeen on siitä, kun makaan maassa. Moottoripyörälähetti antoi minulle folionsa ja seuraava muistikuvani on ambulanssihenkilökunnasta kun makaan maassa. Sen jälkeen minut kuljetettiin Töölöön, hän vastasi.– Niskassa on nikama murtunut ja lisäksi käteni on turvoksissa. Minulla oli haava päässä. Kieleni oli turvonnut niin pahasti, että olin hengityskoneessa kun saavuin Töölöön. Vasemman puoleinen keuhkoni oli myös lytistynyt kasaan. Minulla oli niskatuki kuusi viikkoa tapahtuman jälkeen ja sain sen juuri pois, hän vastasi.Lopuksi turma-ajoneuvon kuljettajalta kysyttiin vielä neljä kysymystä.

Oletko omasta mielestäsi omalla tekemiselläsi tai huolimattomuudellasi aiheuttanut kolmen varusmiehen kuoleman?

– En mielestäni ole.

Oletko noudattanut omasta mielestäsi tarpeellista varovaisuutta, kun olet lähestynyt tasoristeystä?

– Kyllä olen.

Oletko mielestäsi omalla huolimattomuudellasi aiheuttanut neljälle varusmiehelle vammoja?

– En ole.

Kuulustelu päätetään nyt poliisin osalta. Onko sinulla lisättävää?





– Ei ole lisättävää.