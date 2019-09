Kotimaa

Äiti ja isäpuoli jättivät 6-vuotiaan yksin kotiin – tuomittiin heitteille­panosta

Syyttäjä: Tekaisi hyväksikäyttösyytöksen huoltajuusriidan takia

Käräjäoikeus on tuominnut sakkoihin äidin ja isäpuolen, jotka jättivät kuusivuotiaan lapsen yön ajaksi yksin kotiin. Isänsä luona asunut poika oli ollut viikon äidillään. Viimeisenä iltana äiti ja tämän uusi puoliso olivat lähteneet kotoa ja jättäneet pojan yksin nukkumaan, haastehakemuksessa sanotaan.Paikalle hälytetyt poliisit olivat löytäneet pojan aamulla.– Lapsi on ollut yksinään asunnossa seuraavaan aamuun noin kello kahdeksaan saakka, jolloin paikalle hälytetyt poliisit ovat havainneet, että hän on ollut asunnossa yksinään, syytteessä sanotaan.Syyttäjän mukaan lapsi oli niin pieni, että äiti ja isäpuoli aiheuttivat tälle hengen- tai terveydenvaaran. Isäpuoli myönsi kuulustelussa rikoksen, mutta äiti kiisti sen.Äiti tuomittiin myös kunnianloukkauksesta. Syyttäjän mukaan hän teki hätäkeskukseen ja kaupungin sosiaalitoimelle valheellisen ilmoituksen, jossa hän syytti kymmenenvuotiasta poikaa lapsensa seksuaalisesta hyväksikäytöstä.– Ottaen huomioon sen, että poliisi on aloittanut ilmoituksen vuoksi tutkinnan, on naisen teko ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä pojalle ja hänen vanhemmilleen taikka heihin kohdistuvaa halveksuntaa, syytteessä sanotaan.Syytteen mukaan valheellisen ilmoituksen motiivina oli huoltajuusriita. Nainen kiisti myös kunnianloukkauksen.Rikokset tapahtuivat Jämsässä vuonna 2017. 37-vuotias äiti tuomittiin 50 päiväsakkoon ja 32-vuotias isäpuoli 40 päiväsakkoon.STT on saanut Keski-Suomen käräjäoikeudelta vasta haastehakemuksen ja tuomiolauselman. Tiedossa ei siis ole vielä, tuomittiinko nainen ja mies syyttäjän teonkuvauksen mukaisesti.