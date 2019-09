Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Laitetaan sille aasinhattu naulalla päähän

Poliitikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki on siis kunnossa. Poliitikko johtaa yritystä lehdistön kautta.

Paitsi.

Kansalta on helpompi hankkia suosiota tyrmistyksellä. Usein tyrmistys ei kestä asiaan perehtymistä.

Tuo

http://www.tekniikanmaailma.fi