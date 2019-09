Kotimaa

Korkea­koulutettuja on Suomessa muita OECD-maita vähemmän

Syynä korkeakoulutettujen määrään on se, että korkea-asteen koulutus aloitetaan OECD-keskiarvoa myöhemmin, tiedotteessa sanotaan.

Suomessa korkeakoulutettuja on muita OECD-maita vähemmän, selviää taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tuoreesta koulutusjärjestelmiä vertailevasta julkaisusta. Korkeakoulutettujen osuus Suomessa on noin 41 prosenttia, kuin muiden maiden keskiarvo on 44 prosenttia.



Suomessa opinnot aloitetaan keskimäärin 24-vuotiaana kun keskimääräinen ikä aloittaneilla on 22 vuotta. Määrää selittää myös se, että Suomessa korkeakoulutuksen aloittaa hieman keskiarvoa pienempi osa nuorisoikäluokista.