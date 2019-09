Kotimaa

Viikon lämpöpiikki iskee tänään – etelään luvassa paikoin hellettä

Maan eteläosassa sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen, paikoin pilvisyys vaihtelee.Keskiosassa pilvisyys siirtyy vähitellen pohjoiseen, mutta paikoin voi tulla kuurosateita, jopa ukkosta. Pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen ja iltaa kohti Etelä- ja Keski-Lappiin saapuu myös paikallisia sateita.Heikko tai kohtalainen tuuli on laajalti kaakonpuoleista.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosan aurinkoisilla alueilla 20 – 24 astetta, muualla enimmäkseen 15 - 20 astetta. Etelässä voi olla paikallisesti hellettäkin.Keskiviikkona pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata ja maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita, poutaisinta on Lapin koillisosassa. Etenkin Etelä-Lapista Kainuuseen ukkonenkin on mahdollista. Lounaasta saapuu pienialainen matalapaine, joka tuo maan etelä- ja keskiosaan yhtenäisempiä sateita.Eteläkaakkoinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi, mahdollisesti jopa navakaksi, ja on maan etelä- ja keskiosassa myös puuskainen.Päivälämpötila on 17 – 20 astetta, Pohjois-Lapissa ja sateisilla alueilla 14 - 18 astetta.Torstaina pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisosassa pilvisyys on paikoin runsasta, ja suuressa osassa maata tulee paikoin sateita.Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta kääntyy yötä kohti lounaaseen ja heikkenee.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 14 – 18 astetta, itäosassa 13 – 16 astetta ja pohjoisosassa 10 - 14 astetta.