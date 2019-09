Sadat tuomion saaneet jääneet ilman rangaistusta – käsittämättömän virheen syy löytyi sähköisestä sovelluksesta

Kotimaa

Sadat tuomion saaneet jääneet ilman rangaistusta – käsittämättömän virheen syy löytyi sähköisestä sovelluksest

tuomiota jäi virheen vuoksi toteuttamatta, osa voinut jo vanhentua – ”Tällaista ei pitäisi koskaan päästä tapahtumaan”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006232922.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://infogram.com/rikostuomiojarjestelmassa-avoinna-olevat-asiat-1h7k23ko110v6xr?live