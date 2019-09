Kotimaa

Miestä syytetään vaimonsa murhaamisesta vatupassilla – näin kohtalokkaan yön tapahtumat etenivät

Käräjäoikeus totesi miehen aiheuttaneen 29-vuotiaan vaimonsa kuoleman viime huhtikuussa. Oikeus passitti syytetyn mielentilatutkimukseen, jonka tulos lopulta määrittää mistä syytetty mies tuomitaan.Selvää kuitenkin on, että kyse oli raa’asta ja erittäin julmasta henkirikoksesta. Motiivina pidetään mustasukkaisuutta.Veriteko ajoittuu viime pääsiäiseen huhtikuun 20.–21. väliselle yölle pariskunnan yhteiseen asuntoon Lahden Sykekadulle. Oikeus kuuli jutussa useita todistajia, kuten uhrin siskoa ja naapureita.Pariskunta ehti olla yhdessä muutaman vuoden. Yhteiselo ei ollut auvoisaa. He eivät juurikaan tavanneet vaimon vanhempia ja yhteydenpito läheisiin harventui koko ajan.Vaimo ei parisuhteesta siskolleen kertonut, eivätkä heidän välinsä olleet kovin läheiset.Pariskunta joutui rahavaikeuksiin pidettyään kahvilaa Lahdessa. Televisiokin oli hankittava siskolta saadulla vipillä, jonka takaisinmaksuun liittyvät ongelmat paljastivat muitakin ongelmia. Mies oli ollut väkivaltainen ja vaimo joutui peittelemään mustelmiaan läheisiltä.Todistajana kuultu sisko tapasi pikkusiskonsa viimeisen kerran henkirikosta edeltävänä iltana. Hän kertoi tavanneensa siskonsa miestä yli kuuden seurustelu- ja avioliittovuoden aikana kahdesti.Noin vuosi sitten vaimo oli tutustunut toiseen mieheen. He ystävystyivät ja ihastuivat. Miestä kuultiin oikeudessa todistajana. Vaimo oli käynyt miehen asunnollakin, ja mies luuli, ettei tämä enää asunut yhdessä aviomiehensä kanssa.Uusi tuttavuus aavisteli parisuhteen olleen väkivaltainen, sillä vaimolla oli ollut mustelmia käsivarsissaan, mutta hän kertoi saaneensa ne työpaikallaan lahtelaisessa hoitolaitoksessa, jossa muistisairas potilas olisi ne muka aiheuttanut.Oikeudessa keskityttiin kohtalokkaan yön tapahtumiin, joista kuultiin naapureita. Ennen miehensä rajua pahoinpitelyä vaimo oli ajellut tunnin verran autollaan kaupungilla ja yrittänyt tavoittaa muun muassa siskoaan ja todistajana kuultua miesystäväänsä.Sisko oli nukkunut. Miesystävä oli kuullut ovikellon soitot ja saanut viestit, joista viimeinen oli ollut tuskasta ja hädästä kertova. Ovisummeri oli soinut useita kertoja, mutta mies ei mennyt avaamaan ja lopulta nainen ajoi autollaan asunnolleen, jossa aviomies oli.Kun ystävältä kysyttiin miksi hän ei mennyt avaamaan ovea ja vastannut yhteydenottoihin, hän totesi, ettei pitänyt asiaa tarpeellisena.Yksi naapuri oli nähnyt vaimon tulevan yöllä autolla asunnolleen. Mies oli autokatoksessa vastassa ja löi häntä muutaman kerran nyrkeillä kasvoihin. Ainakin kerran mies potkaisi vaimoaan vatsaan ja vaimo putosi maahan.Naapuritalossa asuva todistaja näki ja kuuli tapahtumat makuuhuoneensa avoimesta ikkunasta. Mies oli haukkunut ja nimitellyt vaimoaan huoraksi ja lehmäksi, kun he menivät asunnolleen.Yksi seinänaapuri oli kuullut, kun mies oli huutanut vaimolleen, että ”olet pilannut elämäni”.Asunnossa väkivalta jatkui. Mies oli selvin päin kuten vaimokin.Raakaa ja julmaa väkivaltaa kesti arviolta pari tuntia. Mies potki, hakkasi ja käytti lyömäaseena ainakin vatupassia yhden kerran. Vaimo sai lukuisia luunmurtumia, vammoja sisäelimiinsä, verenpurkaumia, ruhjeita, mustelmia ja vammoja aivoihinsa.Asunnon runsaista verijäljistä saattoi päätellä, että uhri joutui ottamaan iskut ja potkut vastaan ollessaan polvillaan tai pitkällään lattialla. Verta oli kaikkialla asunnossa.Aviomies ei ollut erityisemmin yrittänyt peitellä asunnon verijälkiä. Aamulla mies oli mennyt naapurinsa luokse ja pyysi häneltä kännykkää lainaksi, jotta voisi soittaa vaimolleen, joka oli hakeutunut lääkärille, koska oli yöllä murtanut nenänsä. Mies oli puhunut sekavia.Lopulta toinen naapuri meni soittamaan pariskunnan asunnon ovikelloa, koska pariskunnan koira oli karannut ja naapurinrouva oli saanut sen kiinni. Koira ei halunnut mennä isäntänsä luokse vaan juoksi pois. Naapuri aavisteli, ettei kaikki asiat ole kohdallaan ja soitti hätäkeskukseen. Poliisit pidättivät miehen talon pihasta melko pian soiton jälkeen.Mies on ollut vangittuna ja hänet passitettiin edelleen vankilaan Mikkeliin, jossa hän odottaa mielentilatutkimuksen tekoa. Hän on ollut koko vankeutensa ajan hoidettavana vankimielisairaalassa.Syyttäjä pitää veritekoa murhana sen pitkäkestoisuuden ja erityisen raakuuden vuoksi. Syytetyn puolustus kiisti syytteen. Uhrin omaiset vaativat noin 20 000 euron korvauksia syytetyltä.Syytettyä ei kuultu oikeudessa, koska hän oli esitutkinnassa vaiennut ja sen vuoksi hänet kuljetettiin pois salista heti syytteiden lukemisen jälkeen.Mielentilatutkimusta vaati erityisesti syytetyn puolustus eikä syyttäjä vastustanut sitä.Omaisten asianajaja piti syytetyn muistamattomuutta yön tapahtumista vain subjektiivisena keinona välttyä tapahtumien kertomisesta. Syytetyn mielenterveysongelmista ei ole ollut mitään näyttöä aiemmin.Käräjäoikeus käsitteli jutun maanantaina. Mielentilatutkimus valmistuneen muutaman kuukauden kuluttua, jolloin oikeus antaa lopullisen ratkaisun.