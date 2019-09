Kotimaa

17-vuotias Nanette kateissa Rovaniemellä – poliisi julkaisi kuvan ja tuntomerkit





Poliisin mukaan Nanette on 165 cm pitkä, normaalivartaloinen ja hänellä on tekoripset. Kuvasta poiketen hänen hiuksensa olivat katoamishetkellä väriltään ruskeat ja pitkät.Nanetesta on tehty havaintoja Rovaniemen lisäksi Oulun seudulta. Havainnot voi ilmoittaa suoraan hätäkeskukseen 112.