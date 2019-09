Poliisi suoritti jättioperaation Tuusulassa ja Porvoossa: Oikeus vangitsi kuusi epäiltyä – yhdellä kontollaan lukuisia rikoksia

Kotimaa

Poliisi suoritti jättioperaation Tuusulassa ja Porvoossa: Oikeus vangitsi kuusi epäiltyä – yhdellä kontollaan

Keskusrikospoliisi esitti kuutta ihmistä vangittavaksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tänään maanantaina. Oikeus vangitsi heidät kaikki todennäköisin syin epäiltynä.Vangituista kolme on miehiä ja kolme naisia. Vangitut ovat syntyneet vuosina 1970, 1971, 1972 ja 1981.perusteena olevia rikosnimikkeitä olivat törkeä huumausainerikos, törkeä ampuma-aserikos, törkeä rahanpesu, huumausainerikos sekä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Helsingissä, Loviisassa, Tuusulassa ja Porvoossa.Neljää vangituista epäillään vain yhdestä rikoksesta, yhtä kahdesta ja yhtä seitsemästä rikoksesta.Miestä, jota epäillään seitsemästä eri rikoksesta, on pitkän linjan rikollinen. Vuonna 1972 syntyneellä miehellä on kontollaan esimerkiksi tappotuomio.tappoi tuttavansa Loviisassa vuonna 1999, ja sai siitä 11 vuoden tuomion. Mies on saanut myös 6,5 vuoden tuomion esimerkiksi törkeästä huumausainerikoksesta sekä ampuma-aserikoksista.Mies on toiminut Natural Born Killers -järjestössä. Hän on vangituista ainut, jota epäillään järjestäytyneen rikollisryhmään toimintaan osallistumisesta. Sen lisäksi häntä epäillään törkeistä huumausainerikoksista, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja törkeästä rahanpesusta.Poliisi suoritti mittavan operaation Porvoossa ja Tuusulassa viime viikon torstaina, jonka aikana se teki kotietsintöjä ja kiinniottoja.ei aiheutunut vaaraa sivullisille, eivätkä ne liittyneet Porvoon poliisiampumisiin. Keskusrikospoliisin mukaan operaatio liittyi törkeiden huumerikosten selvittämiseen.Keskusrikospoliisi pitää asiaan liittyen tiedotustilaisuuden, joka alkaa kello 17. Tilaisuudessa avataan operaatioiden taustoja ja niiden laajempaa kontekstia erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden osalta.