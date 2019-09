Kotimaa

Luvassa erittäin lämmintä säätä – tiistaina hätyytellään hellerajaa

Sateet painottuvat aamulla maan eteläosaan, iltapäivällä keskiosaan. Pohjoisosassa päivä on poutainen ja aurinkoinen. Iltaa kohti sää muuttuu selkeämmäksi myös etelässä.Päivälämpötila on 15 - 20 astetta, pohjoisessa paikoin alempi.Tiistaina sää on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja erittäin lämmintä. Päivälämpötila kohoaa paikoin jopa hellelukemiin.Maan pohjoisosassa on pilvisempää ja vähäiset sateet ovat mahdollisia. Lämpötila on 15 - 20 astetta.Keskiviikkona sadekuuroja tulee suuressa osassa maata, Lounais-Suomeen saapuu matalapaineen osakeskus mukanaan reilumpia sateita.Päivälämpötila on vielä paikoin yli 20 astetta.