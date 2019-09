Kotimaa

Kauppakeskus Metropolissa Joensuussa palaa – sammutustyöt käynnissä

Kauppakeskus Metropolissa Joensuussa palaa – sammutustyöt käynnissä 8.9. 16:44

Joensuu Palon laajuudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joensuun keskustassa kauppakeskus Metropolissa on syttynyt tulipalo, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Twitterissä.



Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt ovat käynnissä.



Paikalla on yksiköitä Joensuun lisäksi Kontiolahdesta ja Hammaslahdesta. Palon laajuudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa.



Pelastuslaitokselta kerrotaan IS:lle, että alkanut tulipalo on hallinnassa ja vaikuttaa siltä, että kukaan ei ole loukkaantunut tulipalossa.



Päivitetty artikkelia pelastuslaitoksen tiedoilla kello 16.49.