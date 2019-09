Kotimaa

Ruokahävikkiä voi vähentää suunnittelemalla ja syömällä kasvispainotteisesti

Yksittäisen kuluttajan ruokahävikki on noin 20–25 kiloa vuodessa.

Ruokahävikin puolittaminen on tarpeen, jos maapallo halutaan säilyttää elinkelpoisena, kerrotaan Luonnonvarakeskuksesta ja Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta Sitrasta. Myös kiertotalous eli kierrätys ja uudelleenkäyttö on tarpeen.Kuluttaja voi omilla valinnoillaan vähentää ruokahävikkiä. Yksittäisen kuluttajan ruokahävikki on noin 20–25 kiloa vuodessa.Ruokahävikin vähentäminen onnistuu esimerkiksi ruokaostosten ja ruoanvalmistuksen suunnittelulla, tähteiden käyttämisellä ruuaksi sekä syömällä kasvispainotteisesti.