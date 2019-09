Kotimaa

Tässä on Loton oikea rivi – täysosumia ei löytynyt

Lotossa tavoiteltiin kierroksella 36/2019 2,4 miljoonan euron pottia, mutta yhtään täysosumaa ei löytynyt. Ensi viikolla Loton potissa on 3,6 miljoonaa euroa.

Loton kierroksen 36/2019 oikea rivi on 7, 12, 17, 18, 35, 36, 39 ja lisänumero 40. Plusnumeroksi arvottiin 22.Lauantain arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa. Myös 6+1-tulokset loistivat poissaolollaan.Pienempiä voittoja voitettiin Lotosta yhteensä tällä viikolla 133 383 kappaletta, Veikkaus kertoo tiedotteessa.Lauantai-Jokerista löytyi kolme 6 oikein -tulosta, jolla voitti 20 000 euroa. Yhteen voittopeliin oli kuitenkin valittu Tuplaus ja rivin viimeinen numero meni oikein, joten voittosumma kaksinkertaistui 40 000 euroon.Lauantai-Jokerin voittorivi on 2 0 0 7 8 1 3.Lomatonnin voittorivi on Dubai 57. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin 10 kappaletta.