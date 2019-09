Kotimaa

Valtatie 5 suljetaan kello 12 Baana 19 -lentotoimintaharjoituksen takia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtatie 5 suljetaan tänään Baana 19 -lentotoimintaharjoituksen takia kello 12 alkaen. Karjalan lennosto järjestää Baana 19 -harjoituksen Heinolan Lusiin perustettavassa maantietukikohdassa 9.–13. syyskuuta. Harjoitukseen osallistuu ilmavoimien henkilöstöä ja varusmiehiä.Valtatie 5 avataan liikenteelle viimeistään perjantaina 13. syyskuuta kello 18 mennessä.Kiertotie järjestetään Lusintietä pitkin. Kiertotiellä on alennettu nopeusrajoitus ja pysäköintirajoituksia.Suljettava tieosuus on maantietukikohdan eteläpäässä Heinolan moottoritien ja Jyväskyläntien liittymän sekä pohjoisessa valtatie 5:n ja Lusintien risteyksen välinen alue.Ilmavoimien verkkosivuilla kerrotaan, että harjoituksessa ilmavoimien ohjaajat lentävät lentokoulutusohjelmien mukaisia harjoituslentoja tilapäiselle sotilaslentopaikalle erilaisissa olosuhteissa. Lentotoimintaan osallistuu F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä, Hawk-suihkuharjoituskoneita sekä kuljetus- ja yhteyskoneita. Pääosin koneet harjoittelevat laskeutumista ja lentoon lähtöä.Varsinainen lentäminen alkaa maanantaina ja päättyy torstaina. Lentotoimintaa on päivittäin kello 9–23 välisenä aikana.