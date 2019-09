Lähitienoon asukas KRP:n Porvoon jättioperaation kohteesta – kiinnitti huomiota ökyautojen määrään: ”Ihmeellistä hiipparia siinä menee”

Kotimaa

on eristänyt Porvoon Paronintieltä talon, jonne se teki torstai-iltana jättioperaation. Perjantaina keskusrikospoliisi kertoi, että se tutkii epäiltyjä törkeitä huumausainerikoksia. Porvoossa tehtiin tähän liittyen kotietsintöjä ja pidätyksiä.Poliiseja kiinnostava talo ja sen asukkaat ovat mysteeri naapureille ja lähitienoon asukkaille. Taloon ei ole ollut ulkopuolisilla asiaa.– Siellä ovat videovalvonnat, yksityismerkit. Kuulemma siellä ovat sähköaidat ja portit, naapuri kertoo.Hän tietää, että kohteessa sijaitsee paritalo.Paronintien varrella olevissa postilaatikoissa on kaksi sukunimeä. Naapurilla ei ole aavistusta, keitä kyseiset asukkaat ovat.– Hirveillä ökyautoilla siinä ajellaan, rahaa tuntuu olevan.Hän on huomannut, että autot ovat Suomen rekisterissä.– On farmaria, isoa mersua, bemaria. Kulkee uudempaa autoa ja välillä moottoripyörää.muistelee, että talo on ollut rakenteilla kymmenen vuotta. Talo on vaihtanut aina välillä omistajaa.– Siellä ei tapahtunut pariin vuoteen mitään, sitten se varmaankin myytiin. Se on tietojeni mukaan nykyisin asunto-osakeyhtiö.Naapurin mukaan touhu vaikuttaa hämärältä.– En tiedä, mitä ne siellä touhuavat. Kesällä sinne ajoi kymmenittäin rekkoja. Ne veivät sinne soraa ja sepeliä. Ihan tajuttomat määrät.Asfaltin asukkaat laittoivat tieosuudelleen tänä kesänä.on ennenkin liittynyt naapurin muistin mukaan jotain hämärää. Hän muistelee, että pari vuotta sitten alueella oli suuri poliisioperaatio. Poliisi etsi vankikarkuria. Paritalo ei ollut vielä silloin valmis eikä ollut nykyisiä postilaatikoita.Torstai-iltana naapuri seurasi poliisin jättioperaatiota.– Poliisiautoja oli tajuton määrä, varmaankin 25–30. Oli karhukoplaa, helikopteria, dromea. Olin pihalla ja ajelin nurmikkoa. Pitkin metsää oli maastoasuisia poliiseja, joilla oli huput päässä. Ei näkynyt kuin silmät.Lähitietonoilla pitkään asunut kertoo, ettei hän ole saanut selvää, kuka paritalossa asuu.– Niistä tyypeistä ei saa mitään selvyyttä. Ihmeellistä hiipparia siinä menee.Ihmisiä tulee ja menee, kertoo asukas.– Kukaan ei osaa tervehtiä niin kuin maalla normaalisti tervehditään.Tarkkaa kuvaa hänellä ei ole itse talosta. Talon asukkaat vetivät aidan ympärille. He ovat piilossa metsän kätköissä.