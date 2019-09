Entisiä vankeja työkseen auttanut lähti viemään asiakkaitaan kotiin Joensuussa – kohta takapenkiltä työntyi puukko kurkulle ja muilutus Kuopioon alkoi

Kotimaa

Entisiä vankeja työkseen auttanut lähti viemään asiakkaitaan kotiin Joensuussa – kohta takapenkiltä työntyi pu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina vankeuteen neljä miestä, jotka sieppasivat ja ryöstivät entisten vankien päiväkeskuksessa työskennelleen miehen. Oikeuden tuomiosta ilmenee, että tuomitut olivat keskuksen asiakkaita.Tapahtumat saivat alkunsa Joensuusta perjantai-iltapäivänä 5. huhtikuuta, kun kaksi miehistä pyysi uhria heittämään heidät kotiin Kris-päiväkeskukselta. Kris on järjestö, joka tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuville.Hetken ajon jälkeen toinen miehistä rupesi valittamaan huonoa oloa, ja uhri pysäytti auton. Oikeuden mukaan takapenkillä istunut mies laittoi silloin puukon uhrin kurkulle ja toinen mies sumutti kaasua tämän silmiin.Laittoivat käsirautoihin, veivät kortitMiehet laittoivat uhrille käsiraudat ja veivät tältä puhelimen, rahat sekä pankki- ja luottokortit. Matka jatkui levähdyspaikalle, jossa odotti kolmas mies toisen auton kanssa.Oikeuden mukaan uhri käskettiin toisen auton takapenkille ja häneltä vaadittiin tunnusluku pankki- ja luottokorttiin. Yksi miehistä uhkasi uhria väkivallalla, jos tunnukset eivät olisi oikein.Seuraavaksi miehet kysyivät, missä uhri asuu ja missä tämä pitää tunnuslukutaulukoitaan. Yksi miehistä kävi uhrin kotona, minkä jälkeen matka jatkui kohti Kuopiota. Matkalla pankkitunnuksien, henkilötunnuksen ja muiden tietojen kyseleminen oikeuden mukaan jatkui, ja pankkiautomaateilla pysähdyttiin useaan otteeseen. Uhria myös uhattiin väkivallalla monesti.Syytetyt kiistivät kaikki syytteetUhri pääsi pakenemaan miehiltä vasta Kuopiossa seuraavana aamuna. Myöhemmin hän huomasi, että hänen tililtään oli nostettu yhteensä yli 3 000 euroa. Oikeus otti huomioon, että uhrin nettopalkka oli alle 1 600 euroa kuukaudessa, joten vahinko oli hänelle erityisen tuntuva.Lisäksi uhrin nimissä oli hankittu luottoja yhteensä 21 000 euron edestä. Kaiken kaikkiaan nelikko teki uhrin nimissä yhteensä 29 lainahakemusta, joista osa hylättiin.Syytetyt kiistivät kaikki syytteet. Yksi heistä sanoi oikeudessa, että perjantai-illan suunnitelmissa oli ollut vain "tavanomaista illanviettoa" Kuopiossa.Oikeus katsoi kaikkien syytettyjen syyllistyneen törkeään ryöstöön, törkeään vapaudenriistoon ja törkeään maksuvälinepetokseen.– Teko on toteutettu vangitsemalla (uhri) ja pitämällä tätä vangittuna pitkähkö aika. Uhri on edellä todetulla tavalla valikoitunut kohteeksi työtehtäviensä takia. Näillä perusteilla rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, tuomiossa todetaan.Raskaimman tuomion sai Jesse Toni Tapani Muurainen, 24, joka tuomittiin kolmen vuoden ja seitsemän kuukauden vankeuteen. Ari Pekka Karhu, 56, ja Pekka Sakari Räsänen, 35, saivat kolmen vuoden tuomiot. Lisäksi Kimi Tapio Tervo, 35, tuomittiin kahden ja puolen vuoden vankeuteen.