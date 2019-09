Laukaassa kaadetun kuusen matka kesti puoli vuotta – näin se päätyi korealaisen omakotitalon kattoon

Kotimaa

Korean niemimaan vuorten suojissa ehtii tapahtua suomalaisen kesäloman aikana muutakin kuin salaisia ohjuskokeita. Sinne kohosi talo puutavarasta, joka oli lähtöisin isoisäni isän Otto Jaakkosen 1900-luvun alussa ostamasta metsästä 22 000 kilometrin päässä Pohjolassa.No, totta puhuen, tuli puurunkoiseen taloon materiaaleja myös muualta. Mutta meitä kiinnostaa erityisesti se oranssilla maalilla suomalaismetsässä merkitty tukki, joka pätkäistiin Laukaan Vihtavuoressa 123 vuotta kasvaneesta kuusesta 5. maaliskuuta ja jonka matkaa maapallon toiselle puolelle IS:n on seurannut kaatohetkestä saakka.Toistaiseksi viimeiset tiedot puutavaran vaiheista kantautuivat juhannusviikolta, jolloin Pusanin satamasta lähtenyt lautalasti saapui Namchangin puutavaraliikkeen sahalle Gyeongsangin maakuntaan. Koreassa ei paljon aikailtu. Versowoodin Otavan tehtaalla sahatut 28 x 150 millin laudat halkaistiin jo samana päivänä jakosahauksessa neljäksi rimaksi eli tarukiksi.Katso otsikon alla olevalta videoltaIkiaikaiseen korealaiseen rakennusperinteeseen nojaten tarukin pituus on 3,6 metriä. Näin selvisi myös se, miksi leimikossa ahkeroinut Puuppolan metsätyön Ponsse katkoi tukit tuohon mittaan jo metsässä. Ne olivat mittatilaustukkeja korealaiseen kotiin.Tarukilla on korealaisessa rakennuksessa keskeinen rooli. Se kannattelee talon sisäkattoa. Tarukit ovat korealaisen puutavaraostajan Namchangin eräs tärkeimmistä tuotteista. Koska Koreassa ei ole metsää paikallisen sahateollisuuden tarpeisiin, Namchang osti kuusilautaa Suomesta Versowoodilta. Sinne, maapallon toiselle puolelle 22 000 kilometrin päähän päätyi kotimetsästä kaadettu 123-vuotias kuusi.Jos tuota kuusta ei olisi kaadettu Suomessa, se olisi todennäköisesti korvattu jossain muualla kasvaneella puulla. Namchang tuo lautatavaraa useista maista: radiatamäntyä Uudesta-Seelannista ja Chilestä, eukalyptusta Uruguaysta, kanadalaisia havupuita. Rakennuspuuna arvostettua kuusta yhtiö ostaa Venäjältä ja Euroopasta. Suomalaisen kuusilaudan valtti on hyvä laatu ja toimitusvarmuus.Tarukit pinottiin päällekkäin kuljetusnippuun ja vedettiin metallipannalla yhteen. Päälle tuli Namchangin sahan tunnuksella varustettu suoja, jonka päällä oli suomalaista imarteleva teksti ”The Best Wood” – parasta puuta.99 taruki-nipun kuljetuserä oli valmiina lähtemään rakennukselle. Kun yhden tarukin poikkileikkaus oli 28 x 28 milliä ja pituus 3,6 metriä, niin nipussa oli suomalaista kuusipuutavaraa 3,6 kuutiometriä. Jos tuon puumäärän muuttaisi ilmastonmuutosta aiheuttavaksi kasvihuonekaasuksi, niin nippu oli 3 200 kilon hiilidioksidivarasto matkaamassa korealaiseen taloon kymmeniksi, ehkä sadoiksi vuosiksi.Ynnäilin, mitä tuo yhden tarukitaapelin sitoma hiilidioksidimäärä tarkoittaisi dieselmaasturini ajokilometreinä. Tulos oli, että lavalle nostettu yksi tarukinippu sitoo 22 000 kilometrin autoilusta tulleet päästöt. Talon työmaalle niitä vietiin yhteensä kaksi.Kaksiakselinen Hyundai kevytkuorma-auton kyydissä olivat Otto Jaakkosen kuusesta sahatut tarukit, mutta melko todennäköisesti myös samassa metsässä sen naapurina kasvaneista kuusista sahattuja rimoja.Puutavaralasti päätyi Korean maaseudulle jylhien vuorien ympäröimään maastoon kohoavaan taloon. Kaukaa katsoen ympäröivät vuoret ovat vihreitä. Tarkemmin katsoen huomaa, että niillä ei kasva sellaista tukkipuuta, josta olisi sahattavaksi.Tarukien saapuessa työmaalle talo oli valmistunut jo pitkälle. Runko oli pystyssä, vesikatto valmis, sähkömiehet vetäneet putket ja jakorasiat. Harjakattoisen talon sisäseinät oli suomalaiseen tyyliin levytetty kipsilevyllä. Korealainen timpuri pääsi iskemään tarukeita naulapyssyllä kattoon.Puu on Koreassa arvostettu ja arvokas materiaali ja sen näkee rakenteista. Sellaiset tarukin pätkät, jotka Suomessa olisivat menneet roskiin, jatkettiin ja naulattiin kiinni kattoon. Tarukien päälle tuli lämpöeristettä, mutta eristepaksuus jäi alle puoleen meillä uudisrakennuksilta vaaditusta yläpohjan eristyksestä.Sinne, sisäkaton rakenteiden alle päätyivät sadat kotimetsän kuusesta kaadetut puurimat. Samalla päättyi myös Otto Jaakkosen kuusen pitkä matka. Puoli vuotta kaatamisen jälkeen puun liike oli pysähtynyt. Se oli päätynyt korealaiseen omakotitaloon.Jossain kaukana Koreassa joku tai jotkut odottavat pääsyä uuteen kotiin, suomalaisesta kuusesta rakennetun katon alle.