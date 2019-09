Vartiolentolaivueen Dornier 228-212 halkoi taivasta, kun yhtäkkiä horisontissa nousi harvinaisen valtava vesipatsas: ”Voimakkain näkemäni”

Kotimaa

Vartiolentolaivueen Dornier 228-212 halkoi taivasta, kun yhtäkkiä horisontissa nousi harvinaisen valtava vesip

Länsi-Suomen merivartioston sivuilla julkaistu upea video trombista herättää kiinnostusta luonnon ja ilmailun harrastajissa. IS kysyi Vartiolentolaivueen koneen ohjaajalta, miten kaikki oikein tapahtui.–­Olimme normaalilla valvontalennolla, kun Paraisilla, Attun saaren Pohjoispuolella näkyi harvinaisen mielenkiintoinen ilmiö, Dornier 228-212 -lentokonetta lentänyt ilma-aluksen päällikkö, luutnantti Jukka Peitsala https://www.is.fi/haku/?query=jukka+peitsala kertoo tilanteesta Ilta-Sanomille.– Se oli arviolta 300-400 metriä korkea ja voimakkain, minkä olen havainnut urani aikana, hän sanoo.Peitsalan mukaan trombi oli jo koneen saapuessa voimissaan.– Pian se kuitenkin purkautui, mutta alkoi uudestaan. Kun tulimme myöhemmin takaisin saman alueen yli, trombia ei enää ollut, hän sanoo.Hän kertoo, että kaksimoottorisessa potkuriturbiinilentokoneessa on neljän hengen miehistö.– Koneessa on kaksi ohjaajaa ja ja kaksi operaattoria, hän sanoo.

Aiheuttiko trombi Dornierissa turbulenssia?