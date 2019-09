Laihian taposta syytetyn naisen poika oikeudessa: ”Vanhempi veli ja hänen vaimonsa kertoivat yrittävänsä, että äiti saisi tuomion”

Kotimaa

Laihian taposta syytetyn naisen poika oikeudessa: ”Vanhempi veli ja hänen vaimonsa kertoivat yrittävänsä, että

Laihian

60-vuotiaan

viimekesäisestä henkirikoksesta syytetyn 47-vuotiaan laihialaisnaisen lapsia kuultiin kolmantena tapauksen käsittelypäivänä Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa.Todistajien kuulemisista osa käsiteltiin niin, että yleisöä pyydettiin poistumaan paikalta. Myös esitutkintamateriaalista melko suuri osa on ollut salaista, minkä voi päätellä johtuvan pääosin syytetyn henkilökohtaisista arkaluonteisista asioista.Syytetyn toisen pojan todistus kuultiin suljettujen ovien takana, samoin hänen vaimonsa todistus. Toisen pojan puheenvuoro sen sijaan oli yleisölle avoin.Pojista nuorempi kertoi oikeudessa, että kaikilla muilla ison perheen lapsista on hyvät välit äitiinsä, paitsi yhdellä vanhemmista pojista. Juuri tätä poikaa kuultiin samana päivänä oikeudessa.Nuorempi pojista kertoi, ettei hänen veljensä vaimoineen ole ollut moneen vuoteen missään tekemisissä syytetyn kanssa.Syytetyn asianajaja kysyi, millaiseen sävyyn veljekset ovat puhuneet äidistään. Siihen poika vastasi, että veli ja tämän vaimo ovat sanoneet ”yrittävänsä, että äiti saisi tuomion.”Tämän he ovat pojan mukaan sanoneet viime vuonna melko pian sen jälkeen kun henkirikos tuli esille.naisen kuolemaan johtaneita tapahtumia on puitu käräjäoikeudessa tällä viikolla maanantaina, torstaina ja perjantaina. Kaikkiaan on kuultu pariakymmentä todistajaa, joilta on kysytty muun muassa syytetyn liikkeistä surmailtana.Syytetty on kuolleen naisen aviomiehen naisystävä. Häntä syytetään taposta, josta vähimmäisrangaistus on kahdeksan vuotta ehdotonta vankeutta. Syyttäjä ei ole vielä esittänyt rangaistusvaatimusta.Jutun käsittely jatkuu ensi viikon perjantaina.