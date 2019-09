Kotimaa

Tutkimus: Maahanmuuttaja­lääkärin kielitaidon puutteet voivat pahimmillaan vaarantaa jopa potilas­turvallisuud

Maahanmuuttajalääkäreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Latinaa ja ymmärtämisongelmia

Tenttikertoja paljon

Lääkärit oppitunneille