Kotimaa

Sateita riittää viikonloppuna - luvassa myös ukkosta

Suuressa osassa maata tulee paikoin sateita, poutaisinta on lännessä Pohjanmaan maakuntien alueella.Etenkin maan etelä- ja keskiosassa paikoin myös ukkostaa. Iltaa kohti sateita tulee enää lähinnä paikoin idässä ja Pohjois-Lapissa. Lännen ja lounaan välillä vaihteleva tuuli on kohtalaista ja puuskaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 14 – 17 astetta, länsiosassa 13 - 16 astetta ja pohjoisosassa laajalti 10 - 14 astetta.Lauantaina lounaasta alkaen maan länsiosaan leviää uusia sateita ja pilvisyys lisääntyy. Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee monin paikoin ja paikalliset sateet ovat mahdollisia etenkin Pohjois-Lapissa. Iltaa kohti sateita leviää myös Perämeren ympäristöön. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja kääntyy iltaa kohti kaakonpuoleiseksi.Päivälämpötila on 14 – 17 astetta ja Lapissa 8 - 13 astetta.Sunnuntaina sadealue siirtyy pohjoisemmaksi ja sateita tulee Lapissa sekä paikallisesti maan länsiosassa, paikoin voi myös ukkostaa. Pilvisyys on monin paikoin vaihtelevaa. Enimmäkseen kaakonpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15 – 18 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 13 – 15 astetta ja Lapissa 10 - 13 astetta. Sateisilla alueilla on paikoin viileämpää.