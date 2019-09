Kotimaa

Aaro, 53, ja Timo, 62, yrittävät lentää 80 hevosvoiman moottorilla 3500 kilometriä Helsingistä Malagaan

Malmin lentokentältä starttaa perjantaina ultrakevyt tehdasvalmisteinen Zephyr-lentokone vaativalle matkalle.– Kahden hengen Zephyrin päämääränä on Antequeran lentokenttä Málagan maakunnassa Andalusian itsehallintoalueella Espanjassa, Henrik Jämsä https://www.is.fi/haku/?query=henrik+jamsa Suomen Ultrapilotit ry:stä kertoo Ilta-Sanomille.Hän kertoo, että miehistöön kuuluvat koneen päällikkö lohjalainen 53-vuotis Aaro Liukola https://www.is.fi/haku/?query=aaro+liukola ja 62-vuotias helsinkiläinen Timo Jaamanen https://www.is.fi/haku/?query=timo+jaamanen Liukola kertoo tarkemmasta lentosuunnitelmasta.– Kaksipaikkaisen Zephyrin nokalla hyrisee 80 hevosvoimainen Rotax-moottori. Matkaa kertyy runsaat 3500 kilometriä. Koneen kokonaispaino on 472 kilogrammaa. Ensimmäisen päivän aikana kohteena on Białystok Koillis-Puolassa, Liukola kertoo.Hän kertoo, että Rotax on yleinen ultrakeveissä koneissa käytetty luotettava moottori, johon turvaudutaan tällä vaativalla ja harvinaisella matkalla.Ultrakevyiden koneiden lentokorkeus on 300 metristä noin 2000 metriin. Noissa korkeuksissa ei käytetä happilaitteita.– Niillä lennetään hyvän näkyväisyyden vallitessa. Pilvisellä säällä voimme lentää, jos pilvikorkeus on riittävä.Jämsän mukaan kone viedään nyt syksyllä Espanjaan, kun se on vielä säiden puolesta mahdollista.Espanjassa se on Suomen ultrapilotit ry harrastajien käytössä.

Miten pitkään matkaa kestää ja missä tehdään välilaskuja?

– Lennämme pikkukentille, joista todennäköisimpiä ensimmäisiä välilaskupaikkoja ovat Riika EVRS ja Kaunas EYKS, vanhat historialliset kentät . Arvioimme, että kokonaislentoaika ilmassa on noin 22-25 tuntia. Jos kaikki sujuu hyvin, olemme Espanjassa viidessä päivässä, Liukola sanoo.