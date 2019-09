Kotimaa

Uhkaavasti käyttäytynyt nosti aseen kohti poliisia Tampereella – poliisi joutui ampumaan, uhkaaja loukkaantui

Juuri nyt

5.9. 19:11

Poliisin yksiköillä on silminnäkijöiden mukaan iso tehtävä Tampereen Kalevassa.

Useita poliisin yksiköitä on Tampereen Kalevassa läsnä. Paikalla on myös ambulanssi. Näin kertovat silminnäkijät Ilta-Sanomille.



Poliisi sai torstaina klo 17.38 hälytystehtävän Tampereen Kalevan kaupunginosaan, jossa ilmoittajan mukaan häntä oli uhattu aseella kerrostalon pihassa.



Partioiden mennessä paikalle uhkaaja nosti aseen kohti poliisia eikä luopunut siitä. Poliisi joutui käyttämään tilanteessa ampuma-asetta. Uhkaaja loukkaantui vartaloon ja on toimitettu sairaalahoitoon.



Lisää aiheesta on tulossa myöhemmin.