Laihian tappokäräjillä puitiin lähes väsymiseen asti uhrin silmälaseja – tästä syystä ne ovat ratkaisevat

nainen kuoli viime heinäkuussa Laihialla kotonaan henkirikoksen uhrina. Nyt tapausta käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa, ja syytettynä on uhrin miehen rakastajatar.Maanantaina alkaneessa ja tänään torstaina jatkuneessa oikeuskäsittelyssä on keskusteltu toistuvasti uhrin silmälaseista. On kysytty, milloin uhri käytti silmälaseja, monetko eri parit hänellä oli ja miten usein hän vaihteli niitä. On myös pyydetty selvittämään, mihin uhri pani silmälasinsa nukkumaan mennessään, ja missä vaiheessa päivää hän yleensä puki ja riisui ne.Silmälaseista puhuminen voi tuntua merkityksettömältä, mutta niillä on roolinsa tapauksen kulussa. Huoneesta, josta ruumis löytyi, poimittiin nimittäin talteen silmälasit, jotka oletettavasti ovat uhrin.Laseista on löytynyt syytetyn naisen hiuksia.Jos syytetty on tappanut naisen tukehduttamalla, syyttäjä uskoo, että tämä ei ole tapahtunut ilman kamppailua. Siinä tuoksinassa hänen hiuksiaan on voinut tarttua uhrin silmälasien nenätyynyyn.itse väittää, että hiukset ovat voineet tarttua silmälaseihin muutamaa päivää ennen henkirikosta. Silloin naiset tapasivat uhrin kotona, ja syytetyn mukaan he halasivat. Syyttäjä pitää epätodennäköisenä, että kukaan kulkisi monta päivää hiuksia roikkuen silmälaseistaan.Erikoista on silmälasien löytymisajankohta. Poliisi tutki tarkoin tekopaikan heti ruumiin löydyttyä. Tutkinnan tehnyt poliisi kertoi oikeudessa, että hän näki ja valokuvasi silloin silmälasit, mutta ei jostain syystä poiminut niitä mukaansa.Tämän jälkeen lasit olivat ilmeisesti paikoillaan uhrin sängyn alla lähes kaksi viikkoa, kunnes uhrin aviomies huomasi ne.Mies soitti paikalliselle poliisille, joka kävi ottamassa silmälasit talteen. Siinä yhteydessä poliisi huomasi kaksi pitkää, tummaa hiusta, jotka olivat tarttuneet silmälasien nenätyynyyn tiukasti.Syytetty uskoo, että uhrin aviomies on istuttanut todisteita, eli pannut hänen hiuksiaan silmälaseihin lavastaakseen hänet syylliseksi. Uhrin miehen ja syytetyn suhde päättyi henkirikoksen tultua ilmi.Syyttäjän mukaan hiusten juurista pystyy päättelemään, että ne ovat lähteneet päänahasta nykäisemällä eli juuri esimerkiksi siten kuin ne tarttuessaan johonkin voivat irrota. Itsestään putoavien hiusten juuriosa näyttää erilaiselta kuin nyt löytyneiden hiusten juuret.löytyi syytetyn dna:ta myös kynsien alta. Tämän syytetty uskoo tulleen samassa halaustilanteessa kuin hiusten tarttuminenkin on hänen mukaansa tapahtunut.Syyttäjän mukaan dna ei olisi säilynyt kynsien alla useita vuorokausia normaalisti hygieniastaan huolehtivan ihmisen käsissä. Uhrin kerrotaan harrastaneen paljon puutarhatöitä ja pesseen siksi käsiään ahkerasti.